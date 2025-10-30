Un verdadero cachetazo fue el que recibieron en Cobresal durante este último miércoles luego que se conociera de la denuncia que presentó ante la FIFA su ex jugador, Franco García, por irregularidades en los pagos y la documentación del jugador mientras estuvo en las filas del elenco Minero.

Todo esto puso en alerta al conjunto del norte al conocerse de las serias sanciones que pueden enfrentar en caso de perder en la demanda de García, incluido el descenso al término de la temporada. Por esto, es que desde Cobresal emitieron una férrea defensa y aclararon cómo atraviesan la situación.

✍️ En Cobresal aseguran tener todo en regla por la denuncia de Franco García

Horas después que saliera a la luz la denuncia de parte del actual jugador de San Martín de Tucumán, en Cobresal publicaron un comunicado en el que aclaran cómo están llevando a cabo todo este proceso en el que se les acusa.

“Nuestra institución ha cumplido íntegra y oportunamente con toda la reglamentación interna aplicable y con los procedimientos internacionales correspondientes. De modo consecuencial, rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos. El asunto se encuentra radicado ante el Tribunal del Fútbol de la FIFA. Club Deportes Cobresal presentó su contestación y los antecedentes de respaldo ante la autoridad competente, manteniendo la debida reserva de los procesos en tramitación”, apuntan en el escrito.

Del mismo modo, desde la escuadra Inmortal manifiestan que: “Algunos portales de prensa sugieren consecuencias deportivas automáticas que no se condicen con el estado procesal ni con los hechos planteados por el club ante la sed competente. Solicitamos responsabilidad en la entrega de información, Cobresal no ha cometido falta alguna y confía en que el proceso permitirá acreditar plenamente su posición, hasta que el fallo se encuentre firme y ejecutado”.

Franco García en su etapa como jugador de Cobresal/ © Photosport

⁉️ ¿De qué trata la demanda contra Cobresal?

En rigor, la demanda que hizo Franco García contra Cobresal en la FIFA se debió a la acusación de parte del jugador sobre que nunca se le habría pagado la opción de compra de su pase mientras defendió los colores del club entre 2023 y 2024.

Así mismo, el atacante argentino añadió en su denuncia que el club de El Salvador no presentó parte de su contrato a la ANFP, situación de agravio y que podía provocar importantes castigos en contra de la institución, como el señalado descenso para el término de este 2025 de acuerdo al artículo 84, inciso G del Código Disciplinario de la FIFA.