Colo Colo y Audax Italiano cierran su participación en el Campeonato Nacional enfrentándose en en Estadio Monumental.

Los Albos necesitan con desesperación un triunfo y esperan que Everton les de una mano y derrote a Cobresal. De esta forma el Cacique tomará el último cupo a la Copa Sudamericana 2026 y lavará un poco las heridas del nefasto años del centenario.

Audax Italiano ya está instalado en la Copa Sudamericana, no se juega mucho en esta fecha, aunque sus jugadores han señalado que les gustaría dejar a Colo Colo fuera del torneo internacional.

⏱️Colo Colo vs Audax Italiano, minuto a minuto