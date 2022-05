Arbitros para el Mundial de Qatar: Roberto Tobar quedó fuera y Julio Bascuñán irá al VAR

Este jueves la FIFA entregó la lista oficial de árbitros para el Mundial de Qatar 2022, en la que Roberto Tobar quedó fuera y Julio Bascuñán fue incluido para las labores del VAR.

El equipo total está compuesto por 36 jueces centrales, 69 árbitros asistentes y 24 miembros del VAR, que estarán dirigiendo entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, días entre los que se disputará la cita planetaria.

Como dato insólito y contingente, entre los designados está el venezolano Jesús Valenzuela, quien tuvo un impresentable arbitraje en el duelo que perdió Unión La Calera por 1-0 contra Santos por la Copa Sudamericana.

Sobre la lista total, el presidente de la Comisión de Arbitros de la FIFA, Perluigi Collina, expresó: "Como siempre, hemos antepuesto la calidad a todo lo demás, y los colegiados escogidos tienen el máximo nivel mundial. La Copa del Mundo de 2018 tuvo mucho éxito, entre otras cosas, por la excelencia del arbitraje, y lo daremos todo porque aún sea mejor en Qatar".

Otra noticia muy relevante es la inclusión de tres mujeres en el referato del evento, por primera vez en la historia: "Nos complace poder contar con las árbitras Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón), junto con las asistentes Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos). Con estos nombramientos culmina un largo proceso que comenzó hace varios años con la designación de árbitras en torneos masculinos juveniles y absolutos de la FIFA".

Por su parte, Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, expresó: "Gracias a un programa innovador de seguimiento y apoyo, los instructores de árbitros de la FIFA pueden supervisar a todos los colegiados aún más de cerca y con mayor intensidad que antes. Es un factor muy importante, con el cual esperamos apreciar mejoras y avances considerables de cara a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022".

