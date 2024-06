Juez despedido de Tercera División se descarga: “Me persiguen por el Club del Póker”

Un reportaje hecho por Mega Deportes denunció irregularidades en la designación de los árbitros de ANFA para los campeonatos de Tercera División, además de pagos en negro, lo que obligó a suspender la competencia por algunas semanas.

El protagonista del reportaje es Mario Sánchez, ex árbitro de la ANFP, quien fue apartado de sus funciones y que hace 12 años fue sancionado por situaciones similares en el bullado caso “Club del Póker”.

Habló el juez despedido

Mario Sánchez rompió su silencio e hizo sus descargos en el diario El Mercurio. Sánchez acusa que no le permiten trabajar y apuntó sus dardos hacia el jefe de los árbitros de la ANFP, Roberto Tobar.

"Han pasado 12 años y aún siguen con eso, me condenaron a cadena perpetua, no me han dejado trabajar. Me persiguen por el 'Club del Póker' y Roberto Tobar, actual jefe de los árbitros, estuvo metido hasta el cuello, absolutamente, por algo lo sancionaron y exoneraron. Las juntas las organizaba Roberto y los cabros, y yo los esperaba en mi casa para jugar", señaló Sánchez a El Mercurio.

"Es falso que algunos árbitros ganaran 600 mil pesos (por fin de semana) o todos esos cahuines de hálito (alcohólico). Detrás de todo esto están Tobar y Claudio Fuenzalida, con su empresa 100% árbitros, que nunca fue instructor FIFA y nos quitó el Fútbol Joven con una licitación arreglada, cocinada. Los invito a un cara a cara a los dos a un programa de TV, pero cara a cara, sin esconderse ni poner a un árbitro en las sombras a hacer denuncias, que, por lo demás, es pupilo de Fuenzalida", cerró el ex jefe de los árbitros de Tercera División.