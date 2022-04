Se desclasificaron audios de Francisco Gilabert sobre presiones en partido de Huachipato y Copiapó

Este miércoles salieron a la luz una serie de audios en los que el árbitro Fransico Gilabert reconoce presiones para cobrar un penal en el duelo de revancha de la liguilla de Promoción pasada entre Huachipato y Copiapó, jugada en Talcahuano.

"Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina", señala el juez en una información dada a conocer por Radio ADN.

"Me dicen 'Francisco, un momento, analiza la camiseta'. Veo un jalón de camiseta, pero dije 'me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina'. Y me dicen 'Francisco, por favor, analiza la camiseta', y yo '¿qué?' y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una weá que no era", añade Gilabert en los registros.

"Termino el partido y el VAR me dice 'weón, menos mal que cobraste el penal, menos mal que entendiste'. Le digo 'sí, pero qué weá pasó".

"Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal", reveló que le respondieron.

En los registros, Gilabert señala que consideró el diálogo "muy trucho" y que él mismo quedó con la sensación de ser "un torpe".

"De todas formas podría haber hecho algo distinto, quizá me castigaba, hasta me echaba -Castrilli-, pero hacía lo que yo realmente creía. No sé qué chucha, quizá no estaba tan conectado con el partido porque muchas veces he dicho que no a los penales. Pero esta vez fue una weá muy rara, terrible turbio", indicó.

La información fue dada a conocer hace algunas semanas por la revista Tribuna Andes.

Tras el encuentro, Gilabert contó que recibió un llamado de Javier Castrilli, en el cual "me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que se sentía representado por mí en la cancha".