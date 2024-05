Almirón desea que Arturo Vidal vaya a la Copa América

El director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, aseguró que tiene esperanzas de que Arturo Vidal vaya a la Copa América con la selección chilena, pese a no ser considerado para el duelo con Paraguay.

En diálogo con TNT Sports, Almirón expresó: "Escuché que no es la lista definitiva. Es un tema delicado. Gareca esta tomando decisiones, pero yo deseo que pueda ir a la Copa América. Es un chico muy querible. A mí me ha ayudado mucho".

"Es un referente mundial. El vestuario no es el mismo cuando él no esta. Genera energía en la gente y en los rivales. Ha transformado el equipo. Los jugadores lo siguen, cuando no tiene una molestia o dolores, entrena muy bien. Es paralelo a Cavani. Super profesional, más silencioso. Pero ambos son líderes que van hacia adelante", añadió.

Vidal quedó fuera de la última nómina antes de ir a la Copa

Vidal no es parte de los 24 nombres que citó Ricardo Gareca para el partido amistoso con Paraguay, el que se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Nacional.

De todas maneras, el DT señaló que esta nómina "no es algo definitivo" y que puede sacar o incluir nuevos jugadores, en un listado que puede tener hasta 26 en el certamen continental.

La postura pública del King es de tranquilidad, como expresó a Radio ADN después del 3-0 del Cacique ante Deportes Iquique: "No estoy pensando en la selección, solo en Colo Colo. Tenemos una final el miércoles y después el último partido ante Copiapó".