Arturo Vidal y la casi segura llegada de Charles Aránguiz a la U: “Necesitan tener un ídolo ahí"

Ya son habituales las transmisiones que realiza Arturo Vidal a través de su cuenta en la plataforma de Twitch y también son normales las declaraciones que realiza el jugador de Colo Colo en su interacción con sus seguidores.

En esta oportunidad, el volante del Cacique fue consultado sobre la eventual llegada de Charles Aránguiz a Universidad de Chile, algo que destacó el jugador del elenco popular.

Arturo Vidal y eventual llegada de Charles Aránguiz a la U: “Necesitan tener un ídolo ahí"

El oriundo de San Joaquín tuvo palabras para el casi seguro regreso de Charles Aránguiz al fútbol chileno para reforzar a Universidad de Chile. Vidal se mostró más feliz que atemorizado por la noticia que debería oficializarse en los próximos días.

"¿Me da miedo? (risas), Charly no me da miedo, me alegraría que llegue a la U", dijo el volante albo en su canal de Twitch.

"Ojalá que llegue a la U, por el bien de él y del fútbol chileno. Por el bien de la U, por la gente, que necesitan tener un ídolo ahí", expresó, minimizando la falta de referentes en el elenco azul.

Vidal reconoció que el jugador de Internacional de Porto Alegre aún tiene mucho que dar en el fútbol y le dará un plus al elenco azul.

"Charles es un jugador que todavía puede dar mucho, tiene mucha calidad", añadió.

Vidal, que está en proceso de recuperación de un desgarro que sufrió en la pierna derecha y comentó la posibilidad de rehabilitarse y decir presente en el clásico ante Universidad de Chile, teniendo la chance de enfrentar a Charles Aránguiz en dicho encuentro.

"Vamos a hacer todo lo posible (para llegar), tenemos fe que sí. Ojalá Charly llegue, sería lindo ese partido, aunque va a ser lindo igual, porque estadio lleno sería maravilloso", cerró sobre el tema.