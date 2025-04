“Es de los mejores capitanes que he tenido”: Arturo Vidal respalda al máximo a Esteban Pavez

La irregular campaña que ha tenido Colo Colo este año ha tenido como uno de los objetivos de las críticas por parte de los hinchas del capitán Esteban Pavez, a quien se le cuestiona no sólo lo que pasa en el terreno de juego, aunque Arturo Vidal hizo frente a los cuestionamientos y respaldó al “ocho” del Cacique.

El King fue consultado si las críticas han ido desmedidas para Pavez: “Yo creo que sí, creo que se han pasado un poco a veces. La gente a veces en los comentarios empiezan a marcar un jugador se nota mucho, pero nosotros sabemos lo importante que es para ver para nosotros. Él no sólo es el capitán del equipo, de los jugadores, sino que el capitán, yo creo, que de todo el club, de la gente que trabaja, de la gente que no todo el mundo sabe que está acá y se preocupa de los últimos detalles”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colo-Colo (@colocolooficial)

Vidal considera a Pavez un gran capitán

El bicampeón de América no se guardó elogios para Pavez a la hora de evaluar su desempeño: “A mí cuando me preguntan de los mejores capitanes que he tenido, yo he dicho siempre que es Pavez. Porque lo veo, cuando él estuvo en la Selección y yo no fui, me di cuenta de todo lo que se hacía, y le dije que estaba loco. De verdad que está haciendo demasiadas cosas que yo nunca pensé que un capitán hacía”.

Vidal siguió comentando de los roles que desempeña Pavez como potador de la Jineta: “Yo pensaba que un capitán era el que estaba en la cancha, el que mandaba el grupo, el que se paraba contra el entrenador, veía los premios, todos esos detalles, pero lo que él hace, yo creo que el setenta por ciento está a afuera de lo que es futbolístico. Y eso es lo que me sorprende y la gente a veces no sabe”.

Para Vidal Pavez tiene un rol fundamental en el juego del equipo

Sobre el rendimiento del capitán de Colo Colo, Arturo Vidal manifestó lo relevante que les resulta a ellos: “seguramente la gente piensa que el capitán es bueno cuando el equipo gana. El otro día me tocó jugar por él, pero siempre es importante tenerlo en la cancha porque es el jugador que no se ve, el jugador que hace mucho, pero la gente no lo reconoce porque reconoce más al que se luce, al que hace el gol o al que da la asistencia, entonces se debería valorar. Nosotros lo necesitamos siempre en la cancha, porque es el único que nos puede ordenar dentro del campo”, cerro el King.