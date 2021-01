Antonio Conte: Vidal tiene la experiencia necesaria para enfrentar con seriedad a Juventus

El director técnico de Inter de Milán, Antonio Conte, se refirió en rueda de prensa al crucial encuentro que tendrán frente a Juventus este domingo en Serie A. Respecto a la figura de Arturo Vidal, el estratega mencionó que el chileno tiene la "experiencia necesaria" para enfrentar "con seriedad" a su ex equipo.

"¿Vidal corre peligro de descontrolarse ante su ex equipo? Él tiene la experiencia adecuada para afrontar bien este partido", señaló el DT de los "Nerazzurros" ante la interrogante por la presencia del seleccionado nacional ante los "Bianconeros".

Del mismo modo, apuntó que: "Tengo ganas de decir, no estamos hablando de un chico novato, si no de uno que ha ganado mucho".

Por otro lado, Conte señaló sobre el choque ante el equipo de Cristiano Ronaldo que: "Tenemos que tener respeto por aquello que han ganado durante nueve años y quieren ganar de nuevo".

Inter se enfrentará a Juventus este domingo a partir de las 16:45 horas de nuestro país, en donde el equipo lombardo tratará de mantenerse en los primeros puestos del torneo.

Conte: "Vidal rischia di andare fuori giri contro la sua ex squadra? Vidal ha la giusta esperienza per affrontare bene questa partita. Mi sento di dirlo, non parliamo di un ragazzo alle prime armi ma di uno che ha vinto tanto. Sono sicuro che la gestirà nel migliore dei modi"