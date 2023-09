Arturo Vidal aclaró su "equipo de promesas" y frase de "Maripán para afuera"

Arturo Vidal aclaró los motivos por los que dejó a Guillermo Maripán fuera de un equipo de promesas del fútbol chileno, lo que generó revuelo en la prensa, y defendió al streamer Cristián Donoso, quien le pidió que confeccionara la oncena.

"Hablaremos sin pelos en la lengua, porque se metieron con un niño y por envidia lo atacaron un grupo de bobos que no sabe cómo más llamar gente a su 'programa' en base a mentiras y sacadas de contexto", lanzó en su perfil oficial de Instagram

Donoso le pidió a Vidal que armara un equipo de "promesas de futbolistas chilenos", tomando en cuenta que Vidal quiere ser entrenador, y puso como límite de edad los 25 años.

En ese contexto, apuntó sobre el defensor de AS Mónaco que "Maripán creo que no", pues tiene 29 años y no entra, así que "Maripán para afuera no más", remató.

"Me da risa, lo importante es que la gente lo ve y no pueden seguir mintiendo así, bobos", completó Vidal.