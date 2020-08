Arturo Vidal: Bayern Munich se enfrenta a Barcelona, el mejor equipo del mundo

El volante chileno de FC Barcelona, Arturo Vidal, aseguró que su equipo es "el mejor del mundo" en la antesala al duelo de este viernes por cuartos de final de la Liga de Campeones ante Bayern Munich.

"Es el partido más importante del año y tenemos muchas esperanzas que este campeonato sea nuestro. Bayern viene haciendo un año espectacular, así que es un lindo encuentro y sabemos lo difícil que va a ser, pero somos Barcelona y si hacemos bien las cosas, seguramente pasaremos", indicó en conferencia de prensa.

Consultado por las declaraciones emanadas desde el club bávaro, afirmó que "conozco a la gente de Bayern y lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores. Mañana no juegan contra un equipo de la Bundesliga, juegan contra el mejor equipo del mundo".

También aseguró que es complicado comparar al polaco Robert Lewandowski con Lionel Messi: "Lewandowski es extraordinario, un goleador incansable, es muy peligroso, lo vi crecer y vi cómo se preparaba. Es difícil compararlo con Leo, que es de otro planeta, aunque sea el mejor delantero del mundo con Luis Suárez".

También respondió a las críticas surgidas luego que Barcelona perdiera la liga española ante Real Madrid, pues sostuvo que "somos el mejor equipo del mundo, pero en la liga no lo reflejamos en el campo y por eso la perdimos".

"Tenemos talento, tenemos a Leo y los mejores jguadores, si nos conectamos y hacemos las cosas bien. Podemos ganar a cualquiera, por eso digo que Barcelona es el mejor equipo del mundo y mañana queremos demostrarlo", declaró.

Por último apuntó a que "Neymar siempre suena en Barcelona porque es un jugador con mucho talento y ayudaría mucho al equipo, pero más allá no sé, hay muchos jugadores improtantes que lo hicieron bien, pero en este momento solo pensamos en Bayern y pasar".