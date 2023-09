Arturo Vidal contra Johnny Herrera: No me lo nombren, porque me lo voy a cruzar y no quiero

La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal cargó contra Johnny Herrera en las últimas horas, producto de una opinión que entregó el ídolo y exarquero de Universidad de Chile en su rol de comentarista.

Todo suge a raíz de unas declaraciones de Vidal sobre Charles Aránguiz en su cuenta de Twitch: "No dio el salto que esperaba. Para mí, podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por eso la gente se va conmigo, con Alexis (Sánchez) o con (Claudio) Bravo".

Arturo Vidal y comparación con Charles Aránguiz: No pasó esa valla de jugar contra los mejores #CooperativaContigo https://t.co/MqkP6HH1Bq pic.twitter.com/vl17H05WCK — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) August 30, 2023

Ante esto, Herrera se mostró en desacuerdo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: "Eso es muy cuestionable (las palabras de Vidal). Uno en la vida tiene prioridades y él (Charles) tuvo ofertas para ir a jugar a Italia, a la Juventus, y el tipo privilegió quedarse en el Leverkusen porque lo habían recuperado en la lesión muy grave que tuvo en el talón de Aquiles".

"Hay formas y formas de afrontar una carrera futbolística, hay formas y formas de afrontar la vida y sobre todo la vida familiar. Charles tiene una familia maravillosa, tiene la misma mujer desde que lo conozco, una niña y él privilegió eso".

Esto último fue lo que más molestó al "King", que otra vez en Twicth contestó: "Mira Johnny Herrera lo que está hablando. Estoy escuchando a este hueón, se me está perdiendo todo el cariño a Johnny Herrera por hablar tanta huea. Increíble (sic)".

"Sacan de contexto todas las cosas que hablamos acá. ¿Cuándo voy a desmerecer la carrera de Charly? ¿Cómo puede decir eso? Habla una tontera que no tiene nada que ver con lo que hablamos de Charly. Siempre dije que tendría que haber estado en equipos mejores con todo su talento", añadió.

"Johnny Herrera dijo, 'sigue con la misma mujer, es intachable'. Está hablando de fútbol y pero saca otras cosas, nada que ver. No me lo nombren, porque me lo voy a cruzar y no quiero", cerró.