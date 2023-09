Arturo Vidal criticó al central más caro de la historia: Es ahí nomás

Arturo Vidal aseguró que le parece excesiva la valoración de 90 millones de euros del defensa croata Josko Gvardiol (el más caro de la historia en su posición), con presente en Manchester City y gran Mundial con Croacia.

"El central más caro del mundo, no sé cómo. Después de lo que hizo Messi le subió el precio (a propósito del duelo entre Croacia y Argentina por semifinales del Mundial de Qatar). Yo no entiendo. Ese es ahí, es más o menos nomás, puede costar la plata que sea, pero no", aseguró el volante en una transmisión de Twitch.

Por otra parte, el formado en Colo Colo reveló que para él, Bayern Múnich -su ex equipo- tiene la mejor zaga del planeta, haciendo hincapié en la gran inversión que ha realizado el conjunto alemán en dicha zona del campo.

En ese sentido, recordó que "primero fueron y compran al holandés (De Ligt), después van y compran al central de Napoli (Kim Min Jae), tienen al central del Leipzig (Upamecano)".

"Tres grandes centrales tienen ahí para dos puestos ¿Díganme qué otro equipo de primer nivel tiene tres centrales top? Ninguno, ni Barcelona, ni Real Madrid, ni el Inter, ni la Juve, ni el Manchester City, ningún equipo tiene centrales tan fuertes", sentenció el futbolista del Athletico Paranaense.