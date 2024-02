Arturo Vidal eligió a los tres entrenadores que lo marcaron y contó que estuvo cerca de la Premier

El mediocampista Arturo Vidal contó detalles de la brillante carrera que tuvo en Europa, y aseguró que hubo tres entrenadores clave en su paso por los más grandes clubes del Viejo Continente.

"(Carlo) Ancelotti es mi papá. Él y (Antonio) Conte son los más importantes. Ancelotti, Conte y Guardiola son los técnicos que más me marcaron", aseguró el hoy jugador de Colo Colo en diálogo con DSports.

"Con Guardiola trabajamos un año y nos fue muy bien. Al principio costó un poco pero después conversamos y arreglamos lo que él quería, lo que yo quería y nos fue muy bien", añadió en relación al exitoso entrenador español.

En la entrevista, Vidal contó que tuvo dos chances claras para pasar por la Premier, algo que le hubiese permitido haber jugado en las cuatro principales ligas de Europa, además de Alemania, Italia y España.

"Me buscó en un momento Manchester United, negociamos un poco, pero no pasó más allá. Con el otro que faltó poco fue con Chelsea. El profe no me dejó, Ancelotti no me dejó. Me dijo que me mataba si me iba. Conte era el que me quería, le dije que el profe (Ancelotti) tomaba la decisión y no me dejó", expresó.

Al ser consultado respecto a su mejor versión, Vidal aseguró que "donde me sentí sin límites porque pasaba por encima de todos fue entre Juventus y Bayern".

EL MEJOR ARTURO SEGÚN VIDAL 👑



🤔 @TigreCruces le preguntó al King cuál fue su mejor versión entre los diversos equipos que defendió



🎙️ "En Barcelona también fue bueno, pero venía de una lesión. Claramente llegué a un equipazo"#DSportsIntimo pic.twitter.com/THQ4IB8kKt — DSportsCL (@DSportsCL) February 15, 2024