Arturo Vidal: Estuve muy cerca de Boca, pero decidí volver a casa

El volante de Colo Colo Arturo Vidal contó que durante el mercado de pases en que fichó por el cuadro "popular", para volver después de 17 años, tuvo una fuerte opción de incorporarse a Boca Juniors, pero optó por un retorno a casa.

"Estuve muy cerca de Boca, demasiado. Antes de Flamengo fue cuando estuve más cerca, a nada de Boca. Ahora también estuve muy cerca pero mi decisión fue volver a casa", comentó en conversación con DSports.

"Hablpé con -Juan Román- Riquelme, muchas veces. Hay que sentarse, hablar muchas cosas, no es sólo un llamado. Estuve cerca pero mi objetivo era volver a Colo Colo", apuntó.

"Estaba libre, podía decidir tranquilamente. Decidí volver a estar con mi gente y disfrutar el fútbol con esta camiseta", completó Vidal, para también dar a conocer que pudo fichar en América de Cali.

"Me encantó su forma de hablar conmigo. El cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo, se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta. Yo soy así y me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo Colo", dijo.