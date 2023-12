Arturo Vidal perdió la paciencia con quienes le piden volver a Chile: Déjense de hue…"

El seleccionado chileno Arturo Vidal nuevamente se vio involucrado en una polémica a raíz de sus participaciones en streamings luego de que fuera emplazado por hinchas de Colo Colo a raíz de sus negociaciones con Boca Juniors.

"Yo no he decidido a dónde me voy a ir, ¿por qué están hablando? Tantos huevones del Colo escribiéndome, se dan vuelta rapidito. A todos esos les digo déjense de huevear, si todavía no tomo una decisión", dijo el hoy mediocampista de Atlético Parananense.

"A fin de año, cuando termine mi contrato con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con eso, andan tirando siempre la mala. Déjense de huevear", añadió.

En ese mismo punto, el bicampeón de América expresó que "yo tengo contrato hasta el 30 de diciembre, ahí recién puedo decidir. Tengo mucho respeto al Paranaense, me han tratado increíble. Me lesioné y todavía me siguen queriendo mucho acá en la ciudad".

"Yo no voy a ir a Colo Colo si ellos no me quieren. Voy a ir al equipo que me quiera, que me busque y que tenga los mismos objetivos que yo por delante", cerró ya ofuscado.

