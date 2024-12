Arturo Vidal se titula como DT y ya tiene clarísimo dónde quiere llegar a dirigir

La Generación Dorada del fútbol chileno es recordada por los hitos conseguidos en cancha con la camiseta de La Roja, la participación en dos Mundiales consecutivos y la posterior obtención de los títulos de las Copas América de 2015 y 2016, además de alcanzar una final de Copa Confederaciones 1 año después.

Pero, no solo como futbolistas es que estos cracks quieren ser recordados, ya que este miércoles varios de ellos se titularon como nuevos entrenadores de la INAF, destacando la presencia de Jean Beausejour, Gonzalo Jara, Marcelo Díaz y Arturo Vidal, entre otros.

Y, precisamente fue Vidal el que se expresó con mayor entusiasmo por este importante paso en su trayectoria en el fútbol, apuntando alto a lo que espera lograr en su futuro rol como DT.

Vidal es ambicioso respecto a su futuro como director técnico

La ceremonia celebrada esta tarde-noche en la sede de la ANFP en Quilín también tuvo como titulados a próceres de nuestro fútbol como Matías Fernández, Esteban Paredes, Fabián Orellana y Humberto Suazo, pero fue Vidal el que acaparó las miradas finalizado la entrega de los reconocimientos.

Por ello, es que el Rey y reciente campeón con Colo Colo no ocultó su entusiasmo al respecto, y al ser consultado por dónde le gustaría llegar a dirigir, tampoco intentó ser mesurado.

"Claramente esta etapa será diferente como jugador. Pero estoy muy contento y ojalá que después de que me retire pueda ayudar a la Selección o el equipo que me toque. Quiero dirigir a un primer equipo, ojalá sea Colo Colo, que es el equipo de mis amores y después la Selección, donde se pueden hacer muchas cosas lindas", declaró Vidal a los medios.

La influencia en Vidal en este nuevo paso de su carrera

Claramente que en la carrera que espera hacer Vidal en los banquillos debe tener influencia de los grandes entrenadores que lo dirigieron en las mejores competencias del mundo, y así lo manifestó al elegir su Top 3.

"Es difícil decir con qué características me identifico, pero he tenido la suerte de tener varios entrenadores que están metidos entre los mejores del mundo. Cada uno es diferente, algunos tácticamente son muy buenos, otros no tanto pero te ayudan en otros sentidos. Trataré de juntarlos a todos para ser un buen entrenador", apuntó.

"El Top 3 que puedo elegir son Carlos Ancelotti, Antonio Conte y Pep Guardiola, pero igual son todos diferentes", cerró.