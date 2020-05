Arturo Vidal: Sería un sueño ganar mi novena liga seguida, pocos jugadores lo han hecho

El volante chileno de FC Barcelona, Arturo Vidal, se mostró ilusionado de poder obtener el noveno título seguido de su carrera y el segundo con los catalanes.

El formado en Colo Colo fue campeón en las cuatro temporadas que estuvo en Juventus, luego en los tres torneos locales que disputó con Bayern Munich y también obtuvo la corona en su primer año en el cuadro español.

En entrevista con el sitio web del club "culé", el mediocampista nacional dijo que "sería un sueño ganar nueve ligas seguidas, lograr un palmarés con tantas copas es muy complicado, pero aún me siento bien para seguir luchando y ganar trofeos".

"Pocos jugadores lo han hecho en la historia y me siento orgulloso, espero ganar aquí la novena con el Barcelona", apuntó.

Sobre los desafíos que tendrá el elenco "azulgrana" en lo que resta de temporada, el "Rey Arturo" señaló que "estos once partidos van a ser once finales, todos tenemos claro que van a ser muy difíciles. No tenemos que confiarnos, debemos pensar en ganar y hacerlo de la mejor forma".

En relación al regreso a las prácticas, Vidal afirmó que "fue emocionante volver después de lo que pasó. Para mí, fue una alegría increíble retornar a los entrenamientos, conversar mucho con los compañeros a distancia, tratando de contar cómo lo hemos pasado cada uno".

"Estos dos meses encerrados se hicieron bastante largos. Uno disfruta mucho cuando está en el campo con los compañeros, son experiencias muy lindas de vivir. Pero ahora estamos volviendo y estamos muy bien, afrontamos unos meses muy importantes", apuntó.

Mira la entrevista a Arturo Vidal en FC Barcelona: