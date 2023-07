Atlético Paranaense lanzó promoción por llegada de Arturo Vidal

El club brasileño Atlético Paranaense aprovechó la llegada del seleccionado chileno Arturo Vidal para lanzar una llamativa promoción por la compra de la camiseta del club.

De acuerdo a lo publicado por el club en su cuenta en Twitter, quien compre una camiseta del equipo podrá obtener además el estampado del apellido del chileno y el número 23.

La oferta se prolongará hasta este sábado 15 de julio.

Garanta a sua camisa VIDAL 2⃣3⃣ agora mesmo na nossa loja!



Na compra da camisa oficial, ganhe* a aplicação do nome e do número do Vidal.

➡️ https://t.co/HeF8GF0InM



*Promoção válida até sábado (15/07)#Athletico pic.twitter.com/9Kg9IuTvYK