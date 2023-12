"Está hablando puras we...": Vidal criticó a Borghi por comentarios en el Colo Colo-U. Española

La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal cargó contra Claudio Borghi por sus comentarios en el partido entre Colo Colo y Unión Española (0-2) por la señal oficial de TNT Sports.

Vidal cuestionó cuando Borghi aseguró que con la victoria de Cobresal y los tropiezos de los "albos" y Huachipato el DT dijera: "Con estos resultados tenemos campeón".

Ante esto, el "King" expresó: "Ah, ¿vas a seguir Bichi?", añadiendo después: "La verdad que no lo escucho mucho, no cacho qué hueá habla. Pero ahora que lo estoy escuchando, está hablando puras hueás... Siempere le tira (a Colo Colo), no sé por qiué lo hace".

Borghi dirigió a Vidal en sus inicios en Colo Colo y después en la selección chilena.