Fernando Meneses: Arturo Vidal me habló y me motivó a fichar por Rodelindo Román

Fernando Meneses, nuevo refuerzo de Rodelindo Román, aseguró que el propietario del club Arturo Vidal le habló para formar un equipo competivo para buscar el ascenso.

"Lo que más quiere Vidal es que Rodelindo pueda ascender. Se armó un grupo muy bueno, estoy muy feliz por la forma en que me han tratado. Quiero ser un aporte al club", dijo en entrevista con DirecTV.

El ex seleccionado chileno añadió que "Vidal me habló y me incentivó a fichar por Rodelindo. Dijo que quería un equipo para ascender y ese desafío me motivó".

En otros temas, el ex jugador de Universidad Católica abordó la nueva derrota de los "cruzados" en Copa Libertadores ante Argentinos Juniors y señaló que "apenas se generó ocasiones de gol. Quizás sea el cambio de técnico. Para mí tienen plantel para pelear de igual a igual con cualquiera".