Hugo González: Nadie imaginó la inmensa evolución que tuvo Arturo Vidal en su carrera

Hugo González, entrenador de cadetes en Colo Colo, conversó con Al Aire Libre PM sobre el rol que tuvo en la formación futbolística de Arturo Vidal, y sostuvo que ni en sus mejores sueños imaginó el gran nivel que tiene el actual volante de Barcelona.

"Creo que nadie imaginó la inmensa evolución que tuvo en su carrera futbolística. El único que pensó en eso es él. Por su personalidad se cree el mejor y es el mejor en su puesto. Ni en los mejores sueños uno creería donde está Arturo Vidal", comentó González.

El formador de juveniles también recordó cuando Vidal llegó a Colo Colo. "Tuve la suerte de tenerlo en la Sub 15 y la Sub 16. A los 17, 18 ya estaba en el primer plantel. Tuvo un pasar muy corto en cadetes", señaló.

Además, González no escondió su orgullo al admitir su estrecha relación con Vidal, quien lo llama "papi" por el impacto que tuvo en su carrera.

"Me dice papi por lo futbolístico y eso me llena de orgullo. Es un chico que se deja querer, preocupado y que a uno lo tenga catalogado así, es motivo de orgullo. Me llena haber sido parte de su proceso formativo", comentó.

Pese a ello, González, con humildad, subrayó que no se siente "formador" del "Rey". "Si fuera así, formaríamos muchos Arturos Vidales. Uno es parte de un proceso y él se fue haciendo con el tiempo", cerró.