¿Jorge Almirón se pierde el partido con Magallanes tras ser citados al Tribunal de Disciplina?

El próximo martes 29 de octubre será un día trascendente para el fútbol chileno, ya que se producirá la comparecencia de Universidad de Chile y Colo Colo en el Tribunal de Disciplina, por la denuncia de los Azules.

La U busca que el Cacique pierda tres puntos en plena lucha por el título y un castigo de seis partidos para Jorge Almirón, ya que acusan que hubo artefactos electrónicos en la banca alba en el duelo ante Huachipato (tras el informe del árbitro Héctor Jona y unos videos que andan circulando), lo que estaba prohibido, dado que el DT estaba suspendido y no podía dar indicaciones a sus jugadores por ningún medio.

¿Jorge Almirón no podrá estar en el partido de Colo Colo por Magallanes?

Según informó La Tercera, para esa ocasión fue citado Almirón, quien será parte de las personas que entreguen sus argumentos para defender a Colo Colo de la acusación de la U, esto el martes a las 18:45 horas.

El problema es que poco después, a las 20:30 horas, está programada la revancha del Cacique ante Magallanes por la final de vuelta de la Zona Centro Sur de la Copa Chile.

Ambos compromisos no son compatibles y no se puede asistir a ambos, aunque la citación al tribunal es obligatoria, por lo que todo indica que no podrán estar contra el Manojito de Claveles.

Los dos protagonistas son claves en la definición del tribunal, dado que Almirón debe dar su versión sobre si dio o no instrucciones desde una caseta del Estadio CAP ante Huachipato.

Además de ellos, irán al tribunal un abogado de Colo Colo, el ayudante de Almirón Víctor Vidal, el jurista Javier Gasman por parte de la U, y el cuarto árbitro de ese partido, Gustavo Ahumada.