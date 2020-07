José Sulantay y el accidente de Arturo Vidal: "Yo no lo hubiera dejado volver a la selección"

Este viernes, el programa Pelota Parada, del CDF, tuvo como invitado al técnico José Sulantay, quien conversó sobre la campaña de la selección chilena en la Copa del Mundo Sub 20 de Canadá 2007, la cual será retransmitida este fin de semana por la señal deportiva de Turner Chile, y aprovechó de de analizar los caminos de los jugadores de la "Generación Dorada".

En ese sentido, al ser consultado por el accidente de Arturo Vidal, en medio de la Copa América de 2015, el DT coquimbano no dudó en responder que no hubiera permitido reintegrarse a Vidal a la selección.

"Yo no hubiera dejado a Vidal volver a la selección, tras el accidente del Ferrari. Trato de ser consecuente. La disciplina para mí es algo serio. No con látigo, pero sí importante. Hasta hoy en día necesitamos la disciplina, decimos que no podemos salir por la pandemia y andamos todos en la calle", explicó Sulantay.

En ese sentido y recordando los momentos en que lo dirigió como entrenador de la Sub 20, el ex DT de Coquimbo Unido, La Serena y Cobreloa complementó: "Vidal se pasaba al lado negativo con su liderazgo. Le cambié lo negativo a positivo y apareció como una gran carta (...) Cada uno tiene sus formas de ser. Tuve problemas con diferentes jugadores, como Medel, pero tengo la experiencia de saber entender a los jóvenes. Hay que hacerlo como corresponde, no con látigo".

Entrando de lleno en el recuerdo de la selección en Canadá 2007, Sulantay analizó su labor destacando cómo cambió la mentalidad de los chilenos: "Introduje mi experiencia en la selección. Hacer creer al jugador chileno que tiene las condiciones para lograr grandes cosas era fundamental, reforzar la parte psicológica y las condiciones innatas que tenían".

"Los futbolistas deben saber auto controlarse, tener una mente fuerte y ser inteligentes. Esto no es correr y luchar solamente. Por eso los entrenamientos, las conversaciones, entre otros. Conversar de todos los temas de la vida, no sólo de la pelota en sí", continuó.

Sulantay también explicó cómo levantó al equipo, luego de la derrota frente a Argentina y los incidentes con la policía canadiense. "Tocalli me dijo, habla con tus muchachos y diles que no te expulsen a nadie más, porque no te puedes volver a Chile sin una medalla. Hicimos grupos de cinco con los jugadores y en broma les dije: 'No hay dolor' (...) Todos moreteados. Conversé con ellos y les dije, se acabó esto. Hablé con los ayudantes y les dije que hiciéramos sólo ejercicios recreacionales. Era el último partido y había que ganar", concluyó.

Este viernes, el programa Pelota Parada, de CDF, tuvo como invitado al técnico José Sulantay, quien conversó sobre la campaña de la selección chilena en la Copa del Mundo Sub 20 de Canadá 2007, la cual será retransmitida este fin de semana por la señal deportiva de Turner Chile, y aprovechó de de analizar los caminos de los jugadores de la “Generación Dorada”.

En ese sentido, al ser consultado por el accidente de Arturo Vidal, en medio de la Copa América de 2015, el DT coquimbano no dudó en responder que no hubiera permitido reintegrarse a Vidal a la selección.

“Yo no hubiera dejado a Vidal volver a la selección, tras el accidente del Ferrari. Trato de ser consecuente. La disciplina para mí es algo serio. No con látigo, pero sí importante. Hasta hoy en día necesitamos la disciplina, decimos que no podemos salir por la pandemia y andamos todos en la calle”, explicó Sulantay.

En ese sentido y recordando los momentos en que lo dirigió como entrenador de la Sub-20, el ex DT de Coquimbo Unido, La Serena y Cobreloa complementó: “Vidal se pasaba al lado negativo con su liderazgo. Le cambié lo negativo a positivo y apareció como una gran carta (...) Cada uno tiene sus formas de ser. Tuve problemas con diferentes jugadores, como Medel, pero tengo la experiencia de saber entender a los jóvenes. Hay que hacerlo como corresponde, no con látigo”.

Entrando de lleno en el recuerdo de la selección en Canadá 2007, Sulantay analizó su labor destacando cómo cambió la mentalidad de los chilenos: “Introduje mi experiencia en la selección. Hacer creer al jugador chileno que tiene las condiciones para lograr grandes cosas era fundamental, reforzar la parte psicológica y las condiciones innatas que tenían”.

“Los futbolistas deben saber auto controlarse, tener una mente fuerte y ser inteligentes. Esto no es correr y luchar solamente. Por eso los entrenamientos, las conversaciones, entre otros. Conversar de todos los temas de la vida, no sólo de la pelota en sí”, continuó.

Para finalizar, el ex DT campeón con Cobreloa explicó cómo levantó al equipo, luego de la derrota frente a Argentina y los incidentes con la policía canadiense. “Tocalli me dijo, habla con tus muchachos y diles que no te expulsen a nadie más, porque no te puedes volver a Chile sin una medalla. Hicimos grupos de cinco con los jugadores y en broma les dije: ‘No hay dolor’ (...) Todos moreteados. Conversé con ellos y les dije, se acabó esto. Hablé con los ayudantes y les dije que hiciéramos sólo ejercicios recreacionales. Era el último partido y había que ganar”, concluyó.