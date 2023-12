"Mostaza" Merlo: Hoy no veo a Vidal para Boca ni para el fútbol argentino

El histórico entrenador argentino Reinaldo Merlo se refirió a la opción que tiene el chileno Arturo Vidal de fichar en Boca Juniors y aseguró que no ve al volante nacional en el fútbol trasandino.

En conversación con Radio La Red, el exfutbolista dijo que el interés del cuadro xeneize en el actual centrocampista de Atlético Paranaense solo obedece a movidas de representantes, porque ni él ni Ever Banega, otro que suena para el equipo bonaerense, tienen nivel para la liga.

"Creo que va a quedar Cavani, nada más, lo otro es empresario puro... Lo están moviendo, para ponerlo en otro lado. Lo quiere Boca y después lo ponen en otro lado. Creo que para Boca no están, para Boca ni para el fútbol argentino", expresó.

"Hoy no, los he visto a nivel selección y son grandes jugadores, pero para este fútbol tan dinámico y difícil, no los veo", apuntó.

"Los felicito, si vienen y juegan bien, será que me equivoqué", cerró.