Parece que exageró un “poquito”: Arturo Vidal dijo que el 90 por ciento de los chilenos son hinchas de Colo Colo

Arturo Vidal, en medio de las festividades y de la ilusión que genera avanzar a semifinales de la Copa Libertadores y tener una actuación histórica ante River Plate en Buenos Aires, se despachó unas declaraciones que nuevamente generaron reacciones, ya que dijo que los hinchas de Colo Colo eran el 90 por ciento de los chilenos.

Los equipos más populares de cada país en Sudamérica tienden a sostener como un lema que son un alto porcentaje de los adeptos de sus países y no tienen contrapeso, tal es el caso de Alianza Lima, Boca Juniors, Flamengo de Brasil y Barcelona de Ecuador por nombrar algunos, y en Chile los fanáticos de Colo Colo entonan la canción: “Somos la mitad más uno, somos el pueblo y el carnaval”… Pero qué dicen los estudios sobre el particular.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Arturo Vidal y el número de hinchas de Colo Colo

El bicampeón de América lanzó en las últimas horas, en una transmisión de streaming con Davoo Xeneize, una cifra que sorprendió respecto de los seguidores que tenía el Cacique: “El 90 por ciento de Chile es colocolino. Antes yo pensaba que era el 60; 70, pero ahora he ido a lugares donde jamás pensé que a la gente le podía gustar el fútbol y me he encontrado que son más fanáticos que los que van al estadio”.

Varios medios en el acto se basaron en el último estudio que se realiza año a año, que ha sido desarrollado por diversas encuestadoras a lo largo del tiempo, y en este sondeo del diario La Tercera y Plaza Pública Cadem, denominado “la radiografía del fútbol chileno”, la respuesta de los mil entrevistados arrojó como cifra que el 42 por ciento son parciales de Colo Colo, seguido de la U con un 22 y la UC 17, muy distante del número que brindó el King Vidal.