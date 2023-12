¿Por qué se enfrió la llegada de Arturo Vidal a Boca Juniors?

Si bien hace unas semanas, el fichaje de Arturo Vidal en Boca Juniors se veía como seguro, hoy en día la opción de que el seleccionado chileno recale en el cuadro argentino se enfrío.

Así lo dejó ver el Diario Olé en un artículo donde explica las razones que llevaron al cuadro xeneize a analizar la opción del todavía jugador de Atlético Paranaense.

"No sólo no hay nada confirmado, sino que el Consejo de Fútbol evalúa la situación general. No sólo del 'King', también del club, a nivel interno. Y ahí una de las principales razones por las que -al menos de momento- se enfrió su llegada a la Argentina", explica la publicación.

"En Boca preocupan los cupos de extranjeros. Mejor dicho, es lo que ocupa la mente del Consejo. ¿Por qué? Porque si bien hoy en día Boca tiene disponibilidad para sumar jugadores que no nacieron en el país y que tampoco están nacionalizados, la realidad es que al mismo tiempo creen que es muy pronto como para ya llenar esa vacante", añadió.

"Es decir, por ahora no quieren cerrar con Vidal la única puerta que hasta el momento tienen disponible para sumar un extranjero. Y sí, por el contrario, esperar un poco a que se desarrolle el mercado de pases. Incluso, hay algunos que también piensan en mantener un cupo libre pensando en junio", complementó.

"Esto no quiere decir que a Riquelme no le guste Vidal. O que el Consejo le haya bajado el pulgar. Nada de eso. De hecho, fue Román el que avisó que 'nació para jugar en Boca'. Pero por el momento hoy es más no que sí", concluyó.