Recargando energías: El romántico mensaje de Arturo Vidal a su novia

El volante nacional Arturo Vidal solamente disputó ocho minutos en la victoria de Inter por 2-1 ante Lazio en el Giussepe Meazza, pero eso no le impidió sonreir al volver a casa, donde publicó un tierno mensaje para su novia, Sonia Isaza.

"No hay nada mejor y que me dé más energía que llegar a casa y que me esté esperando mi mamacita y mi pandita", escribió el seleccionado nacional acompañando una fotografía junto a la colombiana y su auto Fiat Panda.

El próximo desafío para Inter es la Supercopa de Italia, donde enfrentará a Juventus el miércoles 12 de enero a las 17:00 horas de Chile.