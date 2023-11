Robos y amenazas: El duro asedio que sufre la tienda de Arturo Vidal en Coquimbo

La familia de Arturo Vidal ha vivido una pesadilla en Coquimbo, ya que a poco más de una semana de la instalación de una tienda de ropa del bicampeón de América, llamada "King Miami Outlet", los robos se han hecho frecuentes en el lugar.

En diálogo con el medio local La Región, declaraciones recogidas por Las Ultimas Noticias, un representante de la familia Vidal entregó un crudo testimonio: "Hemos recibido amenazas de muerte. Yo mismo he recibido muchas de parte de unos tantos que vienen a robar... Nos hemos encontrado con al desilusión de que la delincuencia está desatada".

En LUN, el mayor José Ramírez de la 2ª Comisaría de Coquimbo señaló: "Formalmente, no tenemos ninguna denuncia registrada, respecto de hurto o robo. Ayer lunes, fue personal de Carabineros y se entrevistó con la hermana de Arturo Vidal, quien informó que han sufrido tres hurtos de especies que no fueron denunciados".

"Mientras no nos llegue formalmente una denuncia para nosotros son supuestos. Si los hechos no son denunciados, lamentablemente no podemos hacer mucho", sentenció.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Coquimbo, Alexis Ramírez, sostuvo: "Ellos se instalaron como si lo hubieran hecho hace años, cuando se necesitaba sólo poner la tienda y uno o dos guardias en la puerta. Hoy no basta con eso. Andan de dos, tres o cuatro. A veces ponen uno en la pierta para vigilar si viene la policía. Y si los pillan salen libres. Quizás los Vidal pensaron que Coquimbo era diferente a otras ciudades, pero se vive lo mismo en todas partes".

"Como se sabe, han sido víctimas de mecheros. Todavía no llegamos a los asaltos, pero en cualquier momento puede pasar... Le expliqué a la hermana de Vidal que no es un tema de Coquimbo, sino que pasa en todas partes. Le decía que todos tenemos que hacer fuerza para que las leyes protejan, en este caso, a los locatarios y pueda haber más catsigos ejemplificadores", cerró.