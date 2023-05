"Un pasaje de ida para Chile": Hinchas de Flamengo ironizaron con posibles regalos para Vidal

Hinchas de Flamengo ironizaron con posibles regalos para el volante chileno Arturo Vidal, en el marco de su cumpleaños 36, que se celebra este lunes.

El hecho ocurrió cuando la cuenta del "Mengao" saludó a Vidal en su día, momento que aprovecharon los fanáticos para demostrar su disgusto con el "King".

Hoje é aniversário do nosso volante Arturo Vidal, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Manto em 2022. Parabéns, felicidades e SRN, King! #CRF 🇨🇱👏🎂❤️🖤 pic.twitter.com/54lYke1WZw