Vidal le abrió la puerta a Boca Juniors: "Es Román el que me tiene que llamar"

El mediocampista chileno Arturo Vidal soltó la bomba con una manifiesta apertura a firmar con Boca Juniors en el futuro, equipo que lo tentó en el 2022 para regresar al continente junto a Flamengo, que finalmente se quedó con el nacional en aquel entonces.

"Me quedaron muchas ganas, estuve muy cerca de jugar en Argentina. Hablé con una persona muy importante en la vuelta de Europa a Sudamérica, ahí estuve a nada de jugar en el fútbol argentino", dijo a la señal trasandina de TNT Sports.

"No se dio, pero me esforcé al máximo para que se diera y la persona con la que hablé también. No se concretó, pero las dos partes hicieron el máximo. ¿Por qué no se dio? Eso es un poco más privado. Perdón por no poder contarlo, ja", agregó el actual jugador de Atlético Paranaense.

Además, abrió la puerta a un futuro fichaje en la tienda xeneize. "Es Román (Riquelme) el que me tiene que llamar, él sabe. Yo tengo acá contrato hasta diciembre", expresó el nacional.

Horas después, en la referida cadena televisiva, Juan Román Riquelme respondió feliz a los dichos del "King". "Quiero mucho a los jugadores de fútbol; que se acuerden de mi es muchísimo. Cuando uno los llama por teléfono y te atienden, y te demuestran cariño, es maravilloso", indicó el vicepresidente y director deportivo de Boca.

"Hemos hablado bastante con Arturo. Que se acuerde de nuestro club me hace sentir muy bien y creo que para nuestros hinchas también es lindo que esos jugadores quieran vestir nuestra camiseta", aseveró el ex"10".

RIQUELME le respondió a ARTURO VIDAL en TNT Sports🤯



"Hablé mucho con Arturo, que se acuerde de mí y de nuestro club, me hace sentir muy bien" 🗣️



A partir de las las 17:00, mirá la entrevista completa en #TNTFútbol 🤝 pic.twitter.com/hDhn7HrbZE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 25, 2023

El jugador de La Roja llegó a Paranaense tras una bullada salida del "Mengao", por una fractura en la relación con el DT Jorge Sampaoli. En lo que va de semestre con el "Furacao" Vidal ha jugado siete partidos, siendo suplente únicamente en el debut.