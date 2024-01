Vidal sobre su futuro: Quiero elegir bien en beneficio de mi carrera y de la selección

El volante nacional Arturo Vidal se refirió a la incertidumbre sobre cuál será su próximo club, para la temporada 2024, y declaró en una transmisión de su canal de Twitch que espera resolverlo pronto, pensando en beneficio de su carrera y de la Roja.

Para comenzar, aclaró que es mentira que esté listo en Colo Colo y sostuvo que "quiero jugar", por lo cual "esta semana espero cerrar con un equipo, ojalá sea mañana -por este martes-, pero no es fácil, hay miles de cosas".

Agregó que "hay un periodista de Colombia que está hablando puras hueás", aclarando además que de momento se encuentra terminando su recuperación y que pretende usar el número 23 en este año.

En medio de sus interacciones con los usuarios, replicó a unos fanáticos colombianos a los que les sostuvo que "nunca le he hecho un desplante a nadie... es una maravilla que América de Cali me quiera, es un sueño. De los equipos que me quieren ahora, todos son de primer nivel".

"Es mentira que estoy listo en Colo Colo (...) ahí estamos viendo, para qué voy a mentir o decir que sí o que no. Quiero hacerlo bien, elegir bien, todo en beneficio de mi carrera y de la selección, hay que pensar en el futuro", siguió.

Vidal también reaccionó a la salida del técnico Lucas González de América de Cali y lo tomó con incredulidad: "Pero cómo, si está recién empezando. Jugaron antes de ayer y ganaron".

"¿Gareca es el entrenador?", continuó, señalando que "Gareca suena en todos lados".