Vidal y su apoyo a Argentina: No tiene nada de malo alegrarse cuando a otros les va bien

La estrella de la selección chilena Arturo Vidal se defendió de las críticas por apoyar a Argentina y celebrar su título en el Mundial de Qatar 2022, conseguido el domingo recién pasado a costa de Francia.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el "King" expresó: "Yo estoy feliz por Leo que es mi amigo, y por Sudamérica. Si alguien se ofende, aquí no hubo mala intención. No voy a dejar de ser chileno o amar a mi país porque me pongo feliz por un amigo. Ojalá la gente entienda eso. Sé separar las cosas".

Arturo Vidal lució la camiseta de la selección argentina e ironizó con mote de "mufa" #CooperativaEsMundial https://t.co/goW22IChoE pic.twitter.com/ZQXzEc0dyk — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) December 18, 2022

"Alegrarse por los demás es una bendición de Dios y eso es lo que me gustaría que la gente entienda. Y no tiene nada de malo alegrarse cuando a los demás les va bien, es grandeza de Dios. Y eso me hace más grande porque cuando uno siente eso está en paz con Dios", siguió de forma bastante reflexiva el nacional.

"Yo estoy en paz con Dios, estoy feliz por mi amigo y, repito, me alegro mucho cuando a la gente que aprecio le va bien", cerró.

Vidal, además, cuestionó a Kylina Mbappé y le enrostró la frase en que ninguneó al fútbol de nuestro continente: "El fútbol sudamericano no está tan avanzado como el europeo".

Este lunes Vidal pareció reivindicar su amor por la selección chilena con una nueva publicación, todo estos desde sus vacaciones, en este momento en Colombia.