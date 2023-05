[VIDEO] Arturo Vidal recibió duros insultos y enfrentó a un hincha en el regreso de Flamengo

En el arribo del plantel de Flamengo a Río de Janeiro luego del empate 1-1 que sumó en su visita a Ñublense por Copa Libertadores, el chileno Arturo Vidal fue recriminado por un hincha.

El fanático se acercó a la puerta de salida del aeropuerto y aprovechando que el bus del equipo quedó a unos 30 metros, aprovechó para dedicarle palabras al seleccionado nacional.

"Vuelve a Chile por el amor de Dios. Juega fútbol en Chile, po. Esto es Flamengo y tú le estás pisando la cara a los hinchas", le dijo.

Vidal respondió: "Ahora es fácil".

Tras ello, el hincha volvió a descargarse: "Vuelve a Chile, eres débil".

RECEPÇÃO CALOROSA! 👀 Os jogadores do Flamengo desembarcaram no Rio após o empate com o Ñublense, pela Libertadores, e teve um torcedor que tinha recado pra vários atletas... olha aí! 😬 pic.twitter.com/VMe20RgSmf