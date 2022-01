Audax Italiano renovó a Michael Fuentes

Audax Italiano anunció la renovación por los próximos tres años de Michael Fuentes, delantero que llegó a La Florida al inicio de la temporada pasada y se transformó en uno de los jugadores destacados del conjunto itálico.

"Vadulli", en su primer año con la camsieta audina disputó 27 partidos en Primera División, anotando cuatro goles y dando igual cantidad de asistencias.

El jugador surgido desde Deportes Iquique tendrá la oportunidad de disputar por primera vez un torneo internacional. Audax Italiano, tras terminar 3° del campeonato 2021, disputará la fase 2 de Copa Libertadores, donde se medirá ante Estudiantes de La Plata.

No se va… no se va… VADULLI NO SE VA 🎵



Hoy Michael Fuentes oficialmente se convierte en audino, el delantero iquiqueño firmó ✍🏻 por tres años más👏🏻



Mucho éxito en lo que viene 🐲💪🏻#ForzaAudax 🇮🇹 pic.twitter.com/0HyxjT6LCu