Pablo "Vitamina" Sánchez: Quiero felicitar a los chicos de Colo Colo, nos hicieron las cosas difíciles

El técnico de Audax Italiano, Pablo "Vitamina" Sánchez, habló tras el trunfo por 2-0 sobre Colo Colo, asegurando que fue una situación incómoda la que se vivió en el Estadio El Teniente de Rancagua, pero felicitió a los jóvenes del cuadro albo por lo entregado este jueves.

"Fue una situación muy rara, muy incómoda. Cuando nos empezamos a enterar te trastoca, todo porque en definitiva uno se entrena para jugar con el plantel profesional. Hicimos un trabajo nada que ver con lo que teníamos que hacer con los juveniles. Teníamos que acatar órdenes, sabíamos que la gente de Colo Colo estaba molesta, pero es la disposición de la ANFP. Los mismos dirigentes se pusieron de acuerdo anteriormente y se tuvo que jugar", dijo tras el compromiso a TNT Sports.

"Yo no podía hacer nada, nosotros teníamos que presentarnos a jugar y lo hicimos. Por otro lado quiero felicitar a los chicos de Colo Colo. Les informaron pocas horas antes que tenían que jugar. Nosotros teníamos la obligación de no subestimar al rival. Uno cuando subestima lo hace inconscientemente. Por eso rescato a los chicos de Colo Colo que hicieron un gran partido, nos hicieron las cosas difíciles y ganamos que eso es lo que me alegra", agregó.

Sobre la preparación del partido, aseguró que "no conocíamos a los chicos, nos pusimos en contacto con la gente del fútbol joven y habían jugadores muy jóvenes que no los conocían. Una incertidumbre total. Hicimos las cosas con calma y con un gol en contra podíamos entrar en un nerviosismo en favor del rival. Fue difícil de planificar".

Finalmente se reirió a la lucha por el título, asegurando que "las matemáticas nos avalan pero es difícil ser campeón porque Colo Colo tiene un muy buen equipo, viene muy firme ysabe lo que quiere, pero no solo tenemos a ellos sino que también a Universidad Católica que es el tricampeón y viene firme. También a Unión La Calera que preparó un equipo para Copa Libertadores".