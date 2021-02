¿Puede Rodrigo Holgado viajar a Argentina y fichar por Gimnasia y Esgrima de La Plata?

El delantero argentino Rodrigo Holgado tiene todo listo para dejar Audax Italiano y partir a Gimnasia y Esgrima de La Plata, aunque existe una importante posibilidad de que no pueda viajar a su país, producto de una condena en Chile, tras protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad en abril pasado, que terminó con un fallecido.

El trasandino, quien estuvo en la cárcel y también estuvo con arresto domiciliario, fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada por el 11° juzgado de garantía de Santiago, luego de nueve meses de investigación, la cual amparada en la "Ley Emilia" debiera ser pagada en nuestro país.

El abogado Juan Pablo Hermosilla, en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre PM, señaló que "no veo fácil que pueda salir del país, lo que sí tengo claro es que tiene que cumplir necesariamente las condiciones que le fije el oficial o funcionario que esté a cargo del control de su libertad vigilada. Para eso habrá una audiencia judicial en la cual se le va a someter a un plan y yo creo que está en serio riesgo".

"No digo que sea imposible, pero sí en serio riesgo la posibilidad de su viaje al extranjero porque la capacidad que tiene el funcionario a cargo de la libertad vigilada de controlarlo y ver si se está cumpliendo con el plan de trabajo va a ser difícil, pero hay que estar atento como digo porque el funcionario que tiene el control administrativo podría encontrar una alternativa viable, yo lo veo difícil", añadió.

Por su parte, Iván Flores, ex presidente de la Cámara de Diputados y uno de los artífices de la "Ley Emilia" sostuvo que "no sé por qué un futbolista, por exitoso o bueno para la pelota que sea, pueda tener un trato tan distinto de cualquier otro ciudadano que borracho mata a una persona y, finalmente, se va a trabajar a otro país libre de polvo y paja, a mí no me parece".

"Creo que primero hay que ver qué ocurre con el tribunal constitucional, si es que reclamaron la aplicación de la "Ley Emilia" y segundo la "Ley Emilia" fue hecha para ser aplicada con todo el rigor, porque o si no para qué, habríamos dejado la ley de tránsito antigua. Voy a ser súper claro, creo que el tribunal va a tener que preocuparse de esto, mi sensación, sin haber visto la sentencia es que no debiese otorgársele la salida del país, porque o sino no lo vemos más nomás y eso quedó hasta aquí", cerró.

Holgado está a la espera de destrabar su situación y así llegar a préstamo hasta diciembre de este 2021, con una opción de compra para Gimnasia, que se fijó en él por su buena campaña en los itálicos.