Walter Erviti, entrenador de Audax: No me siento un DT, vengo acá a glorificar a Dios

A la espera del debut en el Campeonato Nacional, Walter Erviti, director técnico de Audax Italiano, entregó llamativas declaraciones al repasar su visión para la temporada 2024 y lo que espera junto al equipo de La Florida.

"No me siento un entrenador, soy una persona que está acá por la voluntad de Dios y vengo acá a glorificar a Dios desde mi rol (de DT)", señaló en conferencia de prensa.

"Mi principal objetivo no es ganar partidos, sino que el equipo tenga una identidad, que haga las cosas de manera honesta, ética y que sea un ejemplo para la sociedad y para los jóvenes. Ese camino queremos transitar y ese camino nos tendría que llevar a la victoria", expresó.

"Tampoco dejo de entender que me contratan para ganar. Hago hincapié en la forma que queremos competir y ganar, y tiene mucho que ver en glorificar a Dios", sumó.

Erviti evidenció sus "ganas de hacer las cosas bien", pero admitió su poca experiencia como técnico. "Por eso, trato de apoyarme en la gente que me rodea y en los futbolistas", explicó, junto con destacar al torneo chileno como "un torneo seductor para los entrenadores y los futbolistas".

Por otra parte, decidió no referirse a un eventual juicio en el TAS desde la drigiencia por los cupos de extranjeros: "No pienso en eso, no es algo que me compete. Está totalmente fuera de mi alcance, no participo de ese tipo de decisiones. No tomo decisiones legales ni institucionales. Trato de darle a los futbolistas la ayuda para que alcancen su mejor nivel y elegir a los mejores once".

Audax se estrenará ante Deportes Iquique el lunes 19 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana, debido a trabajos de mantención en el césped sintético del Bicentenario de La Florida.