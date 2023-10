¿Cuándo y dónde ver la gala del Balón de Oro 2023?

El prestigioso Balón de Oro, que premia a los mejores futbolistas del mundo, celebrará la edición número 67 con su esperada gala de premiación, que repasará las individualidades más destacadas de la pasada temporada 2022/23.

Con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erlin Haaland como máximos candidatos en el plano masculino, la ceremonia tendrá lugar el lunes 30 de octubre a las 15:00 horas de Chile (18:00 GMT).

La fiesta del galardón de la revista France Football será televisada en nuestro país por TNT Sports y su servicio online Estadio TNT.

HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! 🌕✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV