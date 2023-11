Mbappé valoró el Balón de Oro de Messi: Supe que lo ganaría la noche de la final del Mundial

El delantero Kylian Mbappé habló este viernes en conferencia de prensa como capitán de la selección francesa, instancia en la que aprovechó de referirse al reciente Balón de Oro que consiguió Lionel Messi.

"Supe que lo ganaría la noche de la final del Mundial. (Lionel) Messi lo merece. Si gana el Mundial tiene que ganar el Balón de Oro. Es uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Es verdad que (Erling) Halaand y yo hicimos una buena temporada, pero eso al lado de un Mundial ganado por Messi, no hay comparación", aseguró.

Del mismo modo, el atacante de PSG también esquivó las preguntas sobre su futuro diciendo: "No respondo si no es de la selección, he venido como capitán de la selección. Si quieres saber esas cosas hay que ir a la ciudad deportiva y preguntármelo ".

Finalmente, Mbappé reiteró que le gustaría participar en los Juegos Olímpicos de París anunciando: "Yo quiero jugarlos, la gente quiere que los juegue, pero no estamos a salvo de una mala sorpresa".