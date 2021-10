El español Pedri lidera la lista al Trofeo Kopa de mejor jugador joven

La revista France Football también definió este viernes a los 10 candidatos para quedarse con el Trofeo Kopa, el cual galardona al mejor jugador sub-21 de la última temporada.

Entre los elegidos se perfila como gran favorito el español Pedri, jugador de FC Barcelona y que entre otros méritos logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y estuvo en el 11 ideal de la pasada Eurocopa.

También arremeten para competir el primer lugar el inglés Jude Bellingham (Borussia Dortmund) y su compatriota Bukayo Saka (Arsenal), ambos sucampeones de la Euro.

Otros nombres que generaron adeptos fueron los del alemán Florian Wirtz, compañero de Charles Aránguiz en Bayer Leverkusen, y el belga Jeremy Doku (Rennes).

La elección del Trofeo Kopa se dará el próximo 29 de noviembre en un evento en París.

Here is the first part of the nominees for the 2021 Kopa Trophy! #TropheeKopa



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Greenwood

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka

🇪🇸 Pedri

🇧🇪 Jérémy Doku

🇳🇱 Ryan Gravenberch#ballondor pic.twitter.com/pghcJ0xOYF