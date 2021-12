Lewandowski: Me gustaría que la declaración de Messi fuera honesta, no solo palabras vacías

El destacado delantero de Bayern Munich Robert Lewandowski se mostró aún dolido por perder el Balón de Oro con Lionel Messi y pidió sinceridad a la "pulga", quien aseguró admirar al polaco.

Lewandowski expresó en Moc Futbolu de su país que "me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías; Hubo tristeza, no tengo nada que esconder, quería ganar el premio".

"Lewa" ganó el The Best de la FIFA en 2020, pero no el Balón de Oro, ya que no se entregó en esa temporada. Messi dijo que deberían darle ese trofeo pendiente al europeo, ya que se lo deben, aunque este no le creyó.