Toni Kroos cargó contra el Balón de Oro de Messi: No lo merece en lo absoluto

El volante alemán Toni Kroos, de Real Madrid, criticó el séptimo Balón de Oro que recibió el argentino Lionel Messi por parte de la revista France Football, pues cree que no lo merece para nada.

"Es absolutamente inmerecido. No hay duda que Messi, con Cristiano, ha sido el jugador de la última década, pero este año debieron haber otros adelante de él", sostuvo en una edición de su podcast personal.

Para el jugador "merengue", el podio de la distinción debió tener a Karim Benzema en primer lugar, seguido por el polaco Robert Lewandowski y el italiano Jorginho.

