Mikel Arguinarena y la falta de Insaurralde: No me pidió perdón ni me dijo nada

El defensa de Colo Colo, Juan Manuel Insaurralde, se vio envuelto en la polémica durante los últimos días tras la falta que lesionó al volante de Barnechea, Mikel Arguinarena. Debido a ello, es que el mismo jugador del cuadro "huaicochero" se refirió a la situación, declarando que "él nunca me pidio perdón ni me dijo nada".

En exclusiva con Al Aire Libre en Cooperativa, el mediocampista de la escuadra auriazul manifestó que: "Yo ya sabía de otros reclamos anteriores por el juego brusco de Insaurralde, pero es distinto cuando toca vivirlo. Por último si uno ve que un rival queda complicado tras una falta se acerca a pedir disculpas, pero él no lo hizo ni me dijo nada".

"En el puesto que juego yo estoy abierto a recibir faltas y que me peguen, pero la verdad nunca había caído como en esa jugada contra Insaurralde", agregó.

Respecto a su visión de como se desarrolló la falta, Arguinarena comentó que: "En mi opinión fue totalmente innecesaria porque estaba muy lejos del arco. Fue fuerte y lo que más me perjudicó fue la caída".

"Si me agarraba de lleno pudo haber sido peor. Yo también tuve culpa en quizás no haber saltado más, pero fue porque no lo vi llegar", recalcó.

También el formado en Provincial Talagante tuvo palabras para el apodo de "carnicero" con que se tildó al zaguero albo, apuntando a que: "Es un poco exagerado, pero justo a mi me tocó vivirlo y otros jugadores se quejaron antes. Yo no puedo opinar porque no lo conozco, pero si ha habido más reclamos es por algo".

Por último, el volante afirmó que no podrá estar en la revancha ante el cacique por los octavos de final de Copa Chile, pero que espera volver a jugar desde el próximo fin de semana.

"Pasé los primeros días con mucho dolor. Me costaba mucho dormir porque la caída fue donde recibí más impacto", finalizó.