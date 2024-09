El Gobierno responsabiliza a la ANFP de permitir acceso de delincuentes en los estadios

El fútbol no escapa a otros sectores del acontecer nacional, y entre sus hinchas figuran seguidores con amplios prontuarios policiales, y, sin embargo, muchos de ellos acceden a los partidos del Campeonato Nacional, y desde el Gobierno señalan que la ANFP no puede desligarse de sus responsabilidades.

El tema de la delincuencia en los estadios fue nuevamente puesto sobre el escenario del debate público con un reportaje de Canal 13, donde se muestra que seguidores de la barra de la U, a quienes se les vincula con hechos delictivos como un asesinato de un seguidor de Colo Colo y el robo de banderas a la Barra de la UC han contado con la libertad para acceder a los estadios.

El gobierno responsabiliza a la ANFP por el ingreso de delincuentes

En las últimas horas, el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, manifestó por el caso puntual del seguidor de la U Maykool Muñoz, aludido en el reportaje de Canal 13, que “nosotros no somos la Fiscalía. Nosotros tenemos dos aspectos de prohibición de ingreso a los estadios, que es el 101 (por Tribunales), y el 102 (por derecho de admisión denunciado por Carabineros, el jefe de seguridad y el organizador del evento), nosotros no tenemos más herramientas para saber si esa persona es delincuente o no es delincuente".

Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve no compartió en lo absoluto este punto de vista de Milad: “las autoridades del sector privado, como la ANFP, tienen que asumir sus responsabilidades y no lavarse las manos. Esa persona nunca debió haber ingresado a un estadio, es un delincuente. Está en prisión preventiva por un eventual homicidio. “El gobierno no tiene facultades para levantar sanciones, lo que se hace es proveer los antecedentes y eran muy claros. La decisión tiene que explicarla quien la tomó”.

Mientras de un lado a otro se responsabilizan se sigue dejando en una nebulosa qué hacer nuevamente frente a casos de esta naturaleza, ya que el caso denunciado no es único en nuestro fútbol.