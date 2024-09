Pablo Milad sale al paso de las críticas a la ANFP por polémico reportaje de barrista de Universidad de Chile

La controversia que estalló el domingo en el fútbol chileno tras un reportaje de Canal 13 que vincula a la Universidad de Chile con Maykool Muñoz, un hincha conocido por su peligrosidad. A pesar de sus antecedentes, se le permitió el acceso a los estadios, lo que ha generado críticas y defensas por parte de las instituciones implicadas, Pablo Milad se refirió al caso y explicó la postura de la ANFP.

La situación se desató después de que Canal 13 revelara conexiones entre la U y Muñoz, coordinador de la barra Los de Abajo. Se alega que, a pesar de su historial delictivo, incluyendo agresiones y robos, se le permitió entrar a los partidos del club.

Tanto la Universidad de Chile como la ANFP respondieron a las acusaciones, negando cualquier gestión a favor de Muñoz. Aseguraron que el reportaje carece de pruebas y reafirmaron que no han hecho excepciones para el hincha.

Pablo Milad desmarca a la ANFP de la polémica con el barrista de Universidad de Chile

Pablo Milad, presidente de la ANFP, defendió su postura. Explicó que la inclusión de Muñoz en el "código 102" de derecho de admisión no fue una decisión de su directorio, sino un proceso administrativo que revisaron.

"Muñoz fue incorporado al código 102 (derecho de admisión), y la misma persona solicitó que lo sacáramos del 102. Nosotros primero verificamos quién hizo la denuncia al 102. Esta denuncia se hizo directamente con el club Coquimbo Unido, porque era el organizador de este partido amistoso, y el club dijo que ellos no habían hecho la denuncia", comentó Milad.

Pablo Milad detalló quienes son los reales responsables de la seguridad

Milad indicó que Carabineros y Estadio Seguro son responsables de la gestión de seguridad en los estadios. "Se solicitaron todos los documentos legales del proceso que se hizo con Maykool Muñoz, y posteriormente con la solicitud de esta persona, se solicitó a Estadio Seguro y a Carabineros si había alguna objeción en cuanto al derecho de admisión, y ellos dijeron que no tenía ninguna denuncia y ninguna prohibición de ingreso a los estadios. Estadio Seguro dio el vamos y Carabineros también".

La ANFP no tiene los recursos para detectar a los delincuentes

El presidente de la ANFP destacó que no son la Fiscalía y que sus recursos para prohibir el acceso a los estadios son limitados. "Nosotros (ANFP) no somos la Fiscalía, nosotros tenemos dos aspectos de prohibición de ingreso a los estadios, que es el 101 (por Tribunales), y el 102 (por derecho de admisión denunciado por Carabineros, el jefe de seguridad y el organizador del evento), nosotros no tenemos más herramientas para saber si esa persona es delincuente o no es delincuente".