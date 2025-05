Gustavo Álvarez anticipa una “final” ante Carabobo: “Nos jugamos gran parte de la clasificación”

Universidad de Chile tuvo una jornada que será difícil de olvidar. Los azules cayeron de forma inapelable ante Estudiantes y complicaron sus opciones de avanzar en la Copa Libertadores 2025.

Consciente de ello es Gustavo Álvarez, entrenador de los laicos, quien analizó la derrota y palpitó lo que será el partido frente a Carabobo la próxima semana, donde avisó, se jugarán gran parte de la clasificación a los octavos de final del certamen.

Gustavo Álvarez lamentó la derrota frente a Estudiantes

A diferencia de otras veces, Gustavo Álvarez no se vio cómodo en conferencia de prensa, y ante la evidente molestia por el resultado, comenzó refiriéndose a los errores que cometió el equipo. “El partido empieza intenso, parejo, y se abre el marcador con un error defensivo. Una incoordinación, dos jugadores nuestros más cerca de la pelota que el rival, y ante la duda de esos dos jugadores el rival llega antes al balón. En el segundo gol perdemos la marca en un córner y en el tercero, producto del 0-2, el equipo queda más abierto en una pérdida, que sabemos que el margen de error en este tipo de torneos es menor que en el torneo local. Esas fueron las causas de los tres goles recibidos”, señaló.

“Llevamos trabajando con este plantel un año y medio, y perdimos nueve partidos. Un promedio de uno cada dos meses. Las derrotas son amargas, pero como entrenador hay que tener el equilibrio y mantener siempre los pies sobre la tierra tanto en la victoria como en la derrota. Yendo a las derrotas que tengo en el club hay diferentes, algunas preocupantes y otras que no tranquilizan, pero solamente hay que ocuparse. Esta es una de ellas. Cometimos errores defensivos, pero ¿esos errores son habituales? no. Tocó hoy. No quiere decir que no trabajemos para corregirlos”, añadió.

Respecto a la responsabilidad por lo ocurrido en el Estadio Nacional, Álvarez afirmó que “siempre es compartida, esto es un trabajo de equipo. Cuerpo técnico, plantel, la interacción entre ambos. Me parece que todos tenemos responsabilidad en la victoria y en la derrota. Yo soy siempre el máximo responsable, es normal”.

La ausencia de Charles Aránguiz y la “final” ante Carabobo

Por otro lado, Gustavo Álvarez fue consultado por la ausencia de Charles Aránguiz, quien quedó al margen del partido producto de una lesión. “Una de las tareas del entrenador es poner siempre al equipo por encima de los nombres propios para no depender de ellos, que uno puede reconocer la diferente jerarquía, calidad e historia de los jugadores, pero una de las funciones del entrenador es que el equipo tenga un funcionamiento. Es una de las tareas, trabajo para eso”, explicó.

Por último, anticipó el cruce frente al equipo venezolano la próxima semana. “Gran parte de la clasificación la jugamos aquí el martes ante Carabobo”, sentenció.