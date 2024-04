El chileno Ben Brereton Díaz fue incluido en el equipo ideal de la Fecha 30 en la Premier League, tal como lo dio a conocer el torneo en sus canales oficiales.

Brereton fue incluido como puntero izquierdo en esa oncena y su mérito para estar ahí fueron los dos goles que marcó en el empate 3-3 de Sheffield United frente a Fulham.

"Big Ben" lleva cuatro goles en cinco partidos en la liga inglesa desde que llegó a los "sables", por lo que su equipo buscará su continuidad a final de temporada, según informó la prensa inglesa.

Alan Shearer's Team of the Week has landed 🛬 pic.twitter.com/0FQa1eCdgr