Ben Brereton vivió su primer día como nuevo jugador del Southampton en Inglaterra

Ben Brereton participó de su primer entrenamiento con el Southampton, en un día bastante especial ya que contó con la presencia de 5 mil hinchas en el estadio.

Antes de la práctica, el delantero escribió autógrafos y compartió con los fanáticos que llegaron al Estadio St. Mary para conocer a la nueva estrella del equipo. Fue un recibimiento bastante emotivo para el atacante.

El entrenador Russell Martin estuvo muy involucrado, incluso guiando personalmente a Ben. Aunque los pases del técnico no fueron perfectos, el chileno demostró su habilidad y potencial.

Con esta primera experiencia, Brereton Díaz vive sus primeras horas integrándose a su nuevo club, donde aún se desconoce si se sumará al resto de sus compañeros en el partido amistoso de pretemporada del sábado 3 de agosto frente al Millwall, que podría marcar su debut en el equipo.

Ben Brereton Diaz training away from the other players. He’s doing some running work while the rest of the squad do ball work. #SaintsFC pic.twitter.com/UUjnS6zsU7