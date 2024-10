¿Cerrando ciclos? Ben Brereton sorprende con drástico cambio de look

Ben Brereton no lo pasa bien en el Southampton, fue enviado a entrenar con el equipo sub 21, no ha visto acción en la Premier League, en la Selección Chilena no fue convocado a la última fecha de Clasificatorias y ahora en medio de una negra temporada el chileno sorprendió con un nuevo look.

Después de volver a jugar en la Carabao Cup de Inglaterra, ahora se mostró con una nueva imagen, lo que puede presumirse que es algo emocional para dejar atrás su mal momento.

Ben Brereton de mal en peor entre el Southampton y la Selección Chilena

El delantero chileno ha pasado de ser titular a no ser convocado en tan solo un mes y medio. Su ausencia en el primer equipo es evidente y se suma a su exclusión de la Selección Chilena.

Ricardo Gareca, el entrenador nacional, no ha confiado en Ben, dejándolo fuera de la última convocatoria para las Clasificatorias. Esto ha aumentado la presión sobre el jugador.

El nuevo look de Ben Brereton

Frente a este panorama adverso, Brereton ha decidido sorprender a los hinchas con un nuevo corte de pelo, un gesto que podría simbolizar un nuevo comienzo.

En su cuenta oficial de Instagram, mostró su cambio de look, compartido por su esposa. ¿Le traerá suerte este nuevo look en su carrera?.